Nokia PureView 9 не получит Android 11

Несмотря на то, что Nokia время от времени обновляет свои телефоны, она сдержала свое обещание предоставить два полных крупных обновлений Android. Однако Nokia 9 PureView будет исключением из правил, согласно официальному сайту компании.

Nokia описывает возможности камеры и ее особенности как главную причину своего решения. В нем говорится, что программное обеспечение и функции камеры устройства несовместимы с Android 11, и поэтому основная привлекательность телефона будет потеряна после обновления. В конце концов, инновационная камера Nokia 9 PureView - это центральный элемент данного смартфона. Для пользователей, желающих перейти на Android 11, HMD Global предлагает владельцам Nokia 9 PureView скидку 50% на телефоны под управлением Android 11.
Комментарии и отзывы Nokia PureView 9
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