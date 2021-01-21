Nokia Quicksilver засветился в сети

HMD Global уже довольно давно выпускает посредственные Android-смартфоны под брендом Nokia. Это одна из причин, по которой их рыночная доля упала с большим отрывом даже от китайских конкурентов. Но компания настойчиво выпускает новинки, что можно считать положительным показателем — значит, желание вернуться в топ всё ещё имеется. Более того, несколько дней назад инсайдер сообщил, что в 2021 году компания будет выпускать больше телефонов 5G с доступной стоимостью. Одно из этих устройств было замечено на Geekbench. Смартфон Nokia под кодовым названием «HMD Global Quicksilver» был протестирован в бенчмарке Geekbench. Согласно отчету, этот телефон будет работать под управлением Android 11 и будет работать на недавно анонсированной SoC Qualcomm Snapdragon 480 5G в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти.