Nokia Smart TV готовится к релизу

Появилась достаточно интересная информация о том, что новый умный телевизор Nokia Smart TV, который пока что никто официально не показывал, будет анонсирован уже 4 июня. Стоит отметить, что ранее компания Nokia телевизоры не выпускала и это, можно так сказать, первый эксперимент. С другой стороны, ранее производитель показывал довольно высокие результаты и качество продукции, так что если вы хотите что-то из рынка умных телевизоров, то стоит обязательно обратить своё внимание на эту модель. Ведь если производитель еще и стоимость установит низкую, то можно будет говорить о прямой конкуренции с другими доступными телевизорами на рынке, которых на самом деле очень даже предостаточно. Ожидаем релиз и стоимость новинки.