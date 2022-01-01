Nokia X10 получает обновление ОС Android 12

Компания Nokia начала выпуск обновления ОС Android 12 для своей модели Nokia X10. Как и в случае с предыдущими выпусками, обновление распространяется поэтапно. Android 12 содержит новые функции и улучшения, включая панель конфиденциальности, улучшения специальных возможностей, виджеты разговоров и многое другое. Эта сборка также содержит исправление безопасности для Android от ноября 2021 года. Смартфон теперь станет более защищенным и безопасным.

Новое обновление Android 12 доступно для следующих стран: Албания, Австрия, Бахрейн, Бельгия, Хорватия, Дания, Египет, Эстония, Финляндия, Франция, Венгрия, Исландия, Иран, Ирак, Иордания, Италия, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Молдова, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Оман, Португалия, Катар, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия, Испания, Швеция и ОАЭ.
Комментарии и отзывы Nokia X10
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