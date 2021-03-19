Nokia X20 замечен в Geekbench

8 апреля компания HMD Global проведет презентацию новых смартфонов. Ходят слухи, что он может выпустить такие телефоны, как Nokia X10, X20, G10 и G20. Более того, Nokia X10 недавно был замечен на платформе тестирования Geekbench, а сегодня Nokia X20 появился в той же базе данных Geekbench с некоторыми его ключевыми характеристиками. База данных Geekbench показывает, что Nokia X20 оснащен процессором Qualcomm, который упоминается как SM4350. Этот номер модели подтверждает, что устройство работает на чипсете Snapdragon 480. В списке характеристик также указано, что Nokia X20 имеет 6 ГБ оперативной памяти и работает под управлением ОС Android 11. В одноядерных и многоядерных тестах Geekbench телефон набрал 507 и 1661 баллов соответственно.

Комментарии и отзывы Nokia X20
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