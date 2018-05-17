Nokia X6 официально показали...

Официально представлен смартфон Nokia X6, который производитель так долго и упорно скрывал от потенциальных покупателей. Устройство довольно интересное и стильное, но никакой уникальности уже нет. На фронтальной панели присутствует вырез под камеру, он достаточно небольшой, но все же портит общую картину и смотреть фильмы с такой вставкой не очень удобно. В плане производительности тоже все очень спокойно — это продукт среднего класса с ценником в 270 долларов, так что никто не планировал делать его слишком уж мощным. Неплохая модель для тех, кто хочет купить недорогой смартфон, но не хочет отдавать свои деньги за китайские продукты. Хотя, конечно, Nokia сейчас тоже китайская, но это уже другой разговор. Отличный девайс представили, который будет конкурировать с другими продуктами в среднем классе.