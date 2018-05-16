Nokia X6 получил экран с вырезом в стиле iPhone X

Компания HMD Global представила смартфон Nokia X6, который может похвастаться безрамочным дизайном и вырезом экрана в стиле флагмана iPhone X. Новинку оснастили стеклянным корпусом с металлической рамкой, 5,8-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+ (22801080: пикселей), восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 636, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой на 16+5 Мп, камерой для селфи на 16 Мп, аккумулятором на 3060 мАч с быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge 3.0 и портом USB Type-C. В качестве операционной системы здесь используется Android 8.1 Oreo. Смартфон появится в продаже 21 мая по цене 204 доллара за версию 4+32 ГБ памяти, 236 долларов за 4+64 ГБ и 266 долларов за 6+64 ГБ.