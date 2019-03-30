Nokia X71 и Nokia 8.1 Plus все же могут быть разными смартфонами

2019-03-30, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Nokia X71; [144]
Недавно в сети появилась информация о том, что смартфоны Nokia X71 и Nokia 8.1 Plus являются одной и той же моделью. Nokia X71 выйдет на Тайване, а в других странах смартфон будет продаваться под более привычным названием Nokia 8.1 Plus. Сегодня Nokia X71 засветился в базе популярного бенчмарка Geekbench, который указал на 8-ядерный чипсет Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной памяти и Android 9 Pie. После этого появилась информация о том, Nokia 8.1 Plus получит более мощный Snapdragon 710 и тройную камеру, в то время у Nokia 8.1 Plus основная камера будет лишь двойной. Видимо, правду мы узнаем только после официального анонса, который состоится уже 2 апреля.


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