Nokia X71 и Nokia 8.1 Plus все же могут быть разными смартфонами

Недавно в сети появилась информация о том, что смартфоны Nokia X71 и Nokia 8.1 Plus являются одной и той же моделью. Nokia X71 выйдет на Тайване, а в других странах смартфон будет продаваться под более привычным названием Nokia 8.1 Plus. Сегодня Nokia X71 засветился в базе популярного бенчмарка Geekbench, который указал на 8-ядерный чипсет Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной памяти и Android 9 Pie. После этого появилась информация о том, Nokia 8.1 Plus получит более мощный Snapdragon 710 и тройную камеру, в то время у Nokia 8.1 Plus основная камера будет лишь двойной. Видимо, правду мы узнаем только после официального анонса, который состоится уже 2 апреля.