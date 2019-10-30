Nokia делает упор на 5G

Компания Nokia, которая еще некоторое время назад была лидером на рынке мобильных телефонов, последние лет пять рынок проигрывает с большим треском. Чтобы этого избежать в компании приняли решение сделать упор на технологии 5G и даже наняли 350 новых сотрудников, которые будут работать над созданием смартфона с поддержкой этой технологии. Вероятно, в будущем речь пойдет не только о смартфонах, но и о других устройствах вроде ноутбуков, планшетов, роутеров и прочей техники. Но пока что у нас есть информация исключительно о смартфоне компании Nokia, который будет поддерживать сотовую сеть пятого поколения. Будем надеяться, что у Nokia все выйдет и мы получим очередного сильного игрока на рынке смартфонов. Это бы не помешало.