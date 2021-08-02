Nokia готовит к релизу пять новых устройств

На прошлой неделе HMD Global анонсировала три новых смартфона — Nokia XR20, Nokia C30 и Nokia 6310. Новая утечка показала, что скоро появится еще несколько устройств, и если все пойдет хорошо, все они должны быть выпущены до конца года текущего.

Источником утечки является Эван Бласс, известный инсайдер, который является частым сливщиком секретной информации. Сегодня он опубликовал список смартфонов, которые в обозримом будущем будут официально представлены производителем. Стоит сказать, что слухи о некоторых смартфонах на самом деле уже были ранее опубликованы в сети, но теперь производитель условно составил полноценный список. Удивительно, но в список вошел планшет Nokia T20, просочившийся на прошлой неделе. Также в списке есть смартфон Nokia G50, устройство, которое несколько недель назад было замечено на веб-сайте одного британского розничного продавца. Также инсайдер заявил, что Nokia T20 имеет кодовое название Riddler, а Nokia G50 — Punisher.

Предстоящие устройства от HMD Global:
- Nokia T20 «Риддлер»
- Nokia G50 «Каратель»
- Nokia G300 «Аоки»
- Nokia X100 «Deadmau5»

Другие устройства, упомянутые лидером, — это Nokia G300 под кодовым названием «Aoki» и Nokia X100, который внутри компании называется «Deadmau5». К сожалению, характеристики этих устройств не разглашаются, но могут появиться в будущем. Тем не менее, мы хотим верить, что Nokia G300 и Nokia X100 могут быть устройствами верхнего или даже среднего уровня. К счастью, данные появятся уже скоро.
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