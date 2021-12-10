Nokia готовится к выпуску новых наушников

HMD Global, материнская компания Nokia , готовится к напряженным операциям в преддверии Нового года. В настоящее время у компании уже есть четыре новых смартфона, но она также сосредоточена на аудиопродуктах, которые планирует выпустить в этом году.

В интервью вице-президент HMD Global, Санмит Сингх Кочхар заявил, что в следующем году компания планирует поставлять в Индию больше наушников. Сюда входят наушники-вкладыши TWS, проводные наушники и многое другое.

Вице-президент считает, что новые аудио аксессуары будут хорошо сочетаться со смартфонами Nokia. На данный момент бренд предлагает только ограниченное предложение продуктов в категории наушников, одним из которых является Power Earbuds Lite, а другим - Nokia True Wireless Earbuds. Оба аудиоустройства работают по Bluetooth. Помимо аудиопродукции, компания даже пытается завести в регион новые планшеты. Ранее компания выпустила свой первый планшет T20 , который, по словам вице-президента, показал хорошие результаты.