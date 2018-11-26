Nokia и Oppo подписали многолетнее патентное соглашение

Сегодня Nokia объявила о подписании многолетней патентной лицензии с китайским производителем смартфонов Oppo. Компания не сообщила подробности о соглашении, но похоже, что производитель на основе Гуандуна будет полагаться на крупнейшего владельца лицензии в мире мобильных телефонов для патентов на подключение.

Мария Варселлона, Nokia CLO и президент Nokia Technologies заявили, что «Oppo является одним из лидеров в индустрии смартфонов, и [Nokia] рада приветствовать их в качестве лицензиата. Это соглашение также подтверждает глобальную лицензионную программу Nokia. С этой сделкой Oppo присоединяется к Samsung , Xiaomi и Huawei в использовании интеллектуальной собственности Nokia в ближайшие пять лет.