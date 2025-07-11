Nokia официально покидает рынок США

Компания HMD Global, известная в первую очередь как производитель смартфонов и планшетов под брендом Nokia, объявила о сокращении своей деятельности в США. Судя по всему, продажи устройств как под брендом HMD, так и Nokia, в стране полностью прекращены. Это стало известно из заявления, опубликованного журналистом издания Wired в социальных сетях. В нём HMD ссылается на «сложную геополитическую и экономическую обстановку» — вероятно, речь идёт о торговых пошлинах или других ограничениях. Хотя в заявлении напрямую не говорится об окончательном уходе с американского рынка, текущая ситуация на официальном сайте компании говорит сама за себя — интернет-магазин отключён, а на страницах устройств отсутствует информация о покупке, а кнопка «Где купить» не работает. При этом некоторые модели всё ещё можно найти на Amazon и у сторонних ритейлеров.

Представители HMD заверили, что компания продолжит выполнять гарантийные обязательства и предоставлять поддержку пользователям через глобальные сервисные центры. Что касается сотрудников в США — официальной информации о сокращениях нет, но компания заявила, что «поддержит американских коллег в переходный период». Напомним, HMD Global была основана в 2016 году в Финляндии для покупки бизнеса кнопочных телефонов Nokia у Microsoft, которая ранее приобрела бренд в 2014-м. HMD получила лицензию на выпуск смартфонов и планшетов под брендом Nokia, сделав ставку на бюджетный и средний сегменты.