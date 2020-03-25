Nokia представила кнопочный телефон Nokia 5310

Телефон Nokia 5310 подойдет ценителям музыки. Тут есть MP3 плеер и беспроводное FM-радио. Двойные фронтальные динамики с высокой громкостью. Телефон поставляется в красно-черном и красно-белом цвете.

Емкая батарея позволит вам слушать музыку очень долго, а также оставаться на связи с близкими. Прочный корпус защищает от повреждений. Четкий дисплей с округленными краями. Переключение треков происходит благодаря выделенным кнопкам управления.

Телефон Nokia 5310 поддерживает карты microSD. Есть Bluetooth, разъем для 3,5 мм наушников, зарядное устройство с разъемом Micro USB.