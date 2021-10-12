Nokia представляет смартфон G300

Nokia объявляет о выпуске нового доступного смартфона на рынок США. Nokia G300 - это смартфон за 200 долларов с поддержкой 5G.

Nokia G300 оснащен процессором Snapdragon 480 5G в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти. Процессор представляет собой восьмиядерный чипсет с двумя ядрами A76 с тактовой частотой 2 ГГц и шестиядерным кластером ядер A55 с тактовой частотой 1,8 ГГц. G300 будет поставляться с 64 ГБ расширяемой памяти с предустановленной Android 11 из коробки. На передней панели находится 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD + (720p) с V-образным вырезом, на котором размещена 8-мегапиксельная селфи-камера. Корпус довольно массивный, но приемлемый для этой ценовой категории. Также есть боковой сканер отпечатков пальцев и поддержка разблокировки по лицу.

На задней панеле расположена тройная камера которая состоит из основной 16-мегапиксельной камеры, сверхширокоугольной 5-мегапиксельной камеры и 2-мегапиксельного датчика глубины для портретных фотографий. Камера также поддерживает ночной режим, EIS, микрофон с объемным звучанием OZO и подавлением шума ветра.