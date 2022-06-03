Nokia стала первым крупнейшим поставщиком кнопочных телефонов

Nokia Mobile была основана на хорошей траектории продаж Nokia 105 в 2022 году. Согласно последнему отчету IDC, Nokia 105 был самым продаваемым функциональным телефоном в мире в первом квартале 2022 года.

В новом отчете аналитической компании IDC указывается, что крупнейшим поставщиком мобильных телефонов в первом квартале 2022 года была Itel Mobile. В отчете указывается, что рынок мобильных телефонов за этот период собрал более 1 миллиарда долларов. Однако количество проданных единиц сократилось и составило 58,9 миллиона. Снижение по сравнению с первым кварталом 2021 года составило 28,5%, но на обычные телефоны пришлось 16% от общего объема продаж мобильных телефонов в первом квартале 2022 года. В то время как Nokia 105 был самым востребованным функциональным телефоном в первом квартале 2022 года, лидерство Itel было обусловлено высоким спросом на его продукцию.