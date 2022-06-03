Nokia стала первым крупнейшим поставщиком кнопочных телефонов

Nokia Mobile была основана на хорошей траектории продаж Nokia 105 в 2022 году. Согласно последнему отчету IDC, Nokia 105 был самым продаваемым функциональным телефоном в мире в первом квартале 2022 года.

В новом отчете аналитической компании IDC указывается, что крупнейшим поставщиком мобильных телефонов в первом квартале 2022 года была Itel Mobile. В отчете указывается, что рынок мобильных телефонов за этот период собрал более 1 миллиарда долларов. Однако количество проданных единиц сократилось и составило 58,9 миллиона. Снижение по сравнению с первым кварталом 2021 года составило 28,5%, но на обычные телефоны пришлось 16% от общего объема продаж мобильных телефонов в первом квартале 2022 года. В то время как Nokia 105 был самым востребованным функциональным телефоном в первом квартале 2022 года, лидерство Itel было обусловлено высоким спросом на его продукцию.
Infinix представил смартфон Note 12, Hot 12 и Smart 6 HD…
Сегодня было анонсировано три новых телефонов Infinix. Infinix Note 12 оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-диспле…
Moto G30 получает обновление Android 12…
Сегодня Moto G30 начала получать обновление Android 12, развертывание началось в Бразилии, которая являет…
Samsung Galaxy A32 4G получает обновление One UI 4.1 на базе…
Компания Samsung выпустила новое обновление One UI 4.1 на базе Android 12 для смартфона Galaxy A32 4G. …
DxOMark не впечатлила камера в OnePlus 10 Pro…
Лаборатория DxOMark завершила тестирование основной камеры флагмана OnePlus 10 Pro, и её результаты вряд …
Ключевые характеристики Vivo S15…
Vivo работает над серией смартфонов Vivo S15 для Китая. Отчеты показали, что линейка может включать как м…
Redmi Note 11T Pro+ показали на новых тизерах…
Компания Xiaomi опубликовала новые тизеры смартфона Redmi Note 11T Pro+, который будет представлен вместе…
Флагманский смартфон Vivo X Note оценен в $940…
Китайская Vivo пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Vivo X Note, которая появится в китай…
Объявлена стоимость смартфона Honor Play 30…
Компания Honor представила бюджетный смартфон Play 30, который своим блоком камер очень напоминает iPhone…
Обзор realme 8 5G 4/64GB. Доступный среднебюджетник с 5GОбзор realme 8 5G 4/64GB. Доступный среднебюджетник с 5G
Сравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Обзор BQ 6645L Element. Смартфон для школьникаОбзор BQ 6645L Element. Смартфон для школьника
Обзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видеоОбзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видео
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor