Nokia выпускает Bluetooth-гарнитуру T2000

Компания Nokia представила в Индии новую Bluetooth-гарнитуру с именем T2000.

Новая Bluetooth-гарнитура T2000 оснащена чипсетом Qualcomm QCC3034 Bluetooth Audio с технологией подавления эха и шумоподавления Qualcomm cVc. Это минимизирует фоновый шум и звук и обеспечит воспроизведение звука без отвлекающих факторов. Это дополнительно дополняется аудиотехнологией Qualcomm aptX HD. Наушники с шейным ободом также поддерживают быструю зарядку, что позволяет им работать в течение 9 часов всего за 10 минут зарядки.

Новая Bluetooth-гарнитура T2000 с шейным ободом стоит 27 долларов США.