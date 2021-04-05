Nokia выпускает Bluetooth-гарнитуру T2000

Компания Nokia представила в Индии новую Bluetooth-гарнитуру с именем T2000.

Новая Bluetooth-гарнитура T2000 оснащена чипсетом Qualcomm QCC3034 Bluetooth Audio с технологией подавления эха и шумоподавления Qualcomm cVc. Это минимизирует фоновый шум и звук и обеспечит воспроизведение звука без отвлекающих факторов. Это дополнительно дополняется аудиотехнологией Qualcomm aptX HD. Наушники с шейным ободом также поддерживают быструю зарядку, что позволяет им работать в течение 9 часов всего за 10 минут зарядки.

Новая Bluetooth-гарнитура T2000 с шейным ободом стоит 27 долларов США.
Комментарии и отзывы Nokia T2000
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