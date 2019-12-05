Nokia выпустила Smart TV

Когда-то давно компания Nokia являлась несомненным лидером на рынке мобильных телефонов и смартфонов, но еще на моменте появления этих самых смартфонов популярность бренда сошла на нет. Длительное время компания не могла выйти на тот же уровень, да и сейчас ситуация не изменилась, так что руководители компании приняли решение пойти иным путем и представили телевизор Nokia Smart TV. Это очень интересный продукт, который выглядит привлекательно, обладает целым перечнем преимуществ и при этом стоит всего 590 долларов. Для телевизора с диагональю 55 дюймов и разрешением 4К это очень даже приятная стоимость, которая позволит новинке победить своих потенциальных конкурентов. Ждем Nokia Smart TV на территории России, верно?