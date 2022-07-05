Nokia выпустила беспроводную Bluetooth-гарнитуру WHP-101

Компания Nokia объявила о выпуске новой беспроводной Bluetooth-гарнитуры WHP-101.

Bluetooth-гарнитура WHP-101 имеет простой и современный дизайн. Несмотря на свою цену, модель имеет достойные характеристики. Подключение гарнитуры осуществляется через интерфейс Bluetooth 5.1. В модели есть встроенный микрофон. Эргономичный дизайн позволяет сложить гарнитуру и легко носить с собой. Заявленная автономность достигает 60 часов. Наушники можно сложить и легко носить с собой. Качественное звучание обеспечивают 40-мм драйверы.

Nokia WHP-101 продается по рекомендованной цене 22 доллара. Модель представлена в черном и белом цвете.