Nokia выпустила кнопочный телефон Nokia 105 African Edition

HMD Global выпустила новый функциональный телефон Nokia 105 African Edition предназначенная по всей видимости для Африки.

Nokia 105 African Edition оснащен 1,77-дюймовым QVGA-экраном и 10 предустановленными играми, включая популярную игру Snake. Телефон имеет корпус из поликарбоната. Функциональный телефон оснащен процессором unisoc 6531E в сочетании с 4 МБ оперативной памяти. На борту также имеется 4 МБ дискового пространства. Телефон работает под управлением ОС Series S30+ и поддерживает только подключение 2G.

Питается телефон от аккумулятора емкостью 800 мАч, которая, как утверждается, работает до 18 дней. Аккумулятор можно заряжать через разъем MicroUSB, а на верхнем краю есть встроенный фонарик. Nokia 105 является самым продаваемым функциональным телефоном в мире. Информация о ценах и доступности телефона на данный момент неизвестна. Тем не менее, Nokia 105 African Edition скоро поступит в продажу в Африке.