Nokia выпустит смартфон на Qualcomm 765

2019-12-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - Qualcomm 765; [80]
Совсем скоро компания Nokia официально представит свой новый смартфон на процессоре Qualcomm 765, который выдает достаточно высокую производительность и оборудован модулем сотовой сети пятого поколения. Это довольно интересное решение, которое за свои деньги будет предоставлять практически флагманскую мощность в играх или приложениях. Не могу сказать, что смартфон прямо порвет своих конкурентов, но это новая платформа с более высокой производительностью в играх, которая позволяет тратить меньше денег на приобретение смартфона. Будем надеяться, что помимо платформы у смартфона будет еще что-то интересное и гаджет не провалится в продаже, как большинство известных нам представителей среднего класса. Ждете релиз?


Комментарии и отзывы Qualcomm 765
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