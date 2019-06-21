Nomu M8 и его характеристики

Новый гаджет может похвастаться довольно приличной камерой с датчиком изображения 16 МП. В условиях хорошей освещенности камера обеспечивает качественную передачу цвета и регулируемый баланс белого. При слабом освещении фотоснимки получаются не столь совершенными, но явных дефектов на картинке не наблюдается, в целом цветопередача остается на достойном уровне.Что касается степени защиты устройства, то на сей раз производитель не стал ограничиваться нормами MIL-STD-810G и IP68. Новинка защищена по стандарту IP69K. Это значит, что смартфон устойчив к воздействию струй горячей воды под высоким давлением.Новинка под названием Nomu M8 построена на мобильном процессоре MediaTek MTK6750T. Арсенал памяти смартфона представлен 4 ГБ оперативки и встроенным флэш-носителем на 64 ГБ. Электропитание обеспечивает батарея на 2950 мАч. Экранная панель имеет разрешение 1280 х 720 пикселей и размер диагонали 6,2 дюйма. Также аппарат оснащен модулем геопозиционирования GPS-ГЛОНАСС.О стоимости новинки пока неизвестно.