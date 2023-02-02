Nothing Ear (2) не будут отличаться от оригинальных

Некоторое время назад в сети появилась информация о грядущих беспроводных наушниках Nothing Ear (2), которые должны появиться в ближайшем будущем вместе со смартфоном второго поколения этой же компании. И хотя изначально инсайдеры обещали просто безумного уровня инновации, на деле всё оказалось куда более просто и прозаично. Дело в том, что в сеть попали фотографии новых наушников, а также их характеристики, которые указывают на то, что производитель решил внести исключительно минорные изменения. Речь идёт о слегка переработанном механизме внутри самого наушника — немного другие драйверы и их компоновка, немного другие компоненты системы, но в целом это те же наушники, что и год назад, только с мизерными апгрейдами.

Даже дизайн остался тот же — лишь при наглядном и достаточно детальном изучении пользователь сможет обнаружить, что у новых наушников нет некоторых элементов на корпусе, а надпись Nothing Ear (2) сделана на том же прозрачном пластика. Соответственно, ожидать повышения уровня качества от наушников тоже не стоит, как и не стоит надеяться на какие-то прорывы в области активного шумоподавления или чего-то в таком духе. Компания просто улучшила те моменты, которые в оригинальных наушниках казались недостаточно хорошими, и переименовала гаджет, чтобы потенциальному покупателю было понятнее. Всё, ничего более ожидать от Nothing Ear (2) не стоит, но это вовсе не говорит нам о том, что эти наушники плохие или не стоят своих денег.