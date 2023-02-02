Nothing Ear (2) не будут отличаться от оригинальных

Даже дизайн остался тот же — лишь при наглядном и достаточно детальном изучении пользователь сможет обнаружить, что у новых наушников нет некоторых элементов на корпусе, а надпись Nothing Ear (2) сделана на том же прозрачном пластика. Соответственно, ожидать повышения уровня качества от наушников тоже не стоит, как и не стоит надеяться на какие-то прорывы в области активного шумоподавления или чего-то в таком духе. Компания просто улучшила те моменты, которые в оригинальных наушниках казались недостаточно хорошими, и переименовала гаджет, чтобы потенциальному покупателю было понятнее. Всё, ничего более ожидать от Nothing Ear (2) не стоит, но это вовсе не говорит нам о том, что эти наушники плохие или не стоят своих денег.