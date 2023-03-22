Nothing Ear (2) официально представлены

Как и обещали инсайдеры, сегодня были представлены новые беспроводные наушники Nothing Ear (2), которые во втором поколении предоставляют доступ к значительному набору улучшений и апгрейдов за относительно низкую цену в 149 долларов — это на самом деле очень доступно по сравнению со многими моделями беспроводных наушников на рынке. Более того, помимо улучшения качества звука, производитель сделал ставку на некоторых умных функциях, которые действительно важны в повседневном использовании. Например, производитель официально представил новую технологию активного шумоподавления, которая справляется с громкими шумами на улице и не только — очень полезный бонус для пользователей, которые носят наушники на открытом воздухе.

Также разработчики наушников рассказали, что они потрудились над интеграцией функции быстрого подключения наушников к смартфону или любому другому источнику сигнала посредством технологии Google. Это очень важный момент для тех, у кого сразу несколько устройств и хочется между ними быстро переключаться без необходимости постоянно использовать меню подключения. И, конечно, новые наушники поддерживают все современные кодеки, они предоставляют минимальное время отклика и задержки, работают с фирменным софтом и в целом выглядят достаточно привлекательно. Пока что информации о поставках Nothing Ear (2) на территорию страны нет, но ранее оригинальная модель продавалась и очень даже активно, так что проблем возникнуть не должно.