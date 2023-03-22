Nothing Ear (2) официально представлены…

Также разработчики наушников рассказали, что они потрудились над интеграцией функции быстрого подключения наушников к смартфону или любому другому источнику сигнала посредством технологии Google. Это очень важный момент для тех, у кого сразу несколько устройств и хочется между ними быстро переключаться без необходимости постоянно использовать меню подключения. И, конечно, новые наушники поддерживают все современные кодеки, они предоставляют минимальное время отклика и задержки, работают с фирменным софтом и в целом выглядят достаточно привлекательно. Пока что информации о поставках Nothing Ear (2) на территорию страны нет, но ранее оригинальная модель продавалась и очень даже активно, так что проблем возникнуть не должно.