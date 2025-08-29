Nothing Headphone (1) оценили в 21 тысячу рублей

Компания diHouse выпустила на российский рынок полноразмерные беспроводные наушники Nothing Headphone (1), которые оценены в 21 тысячу рублей. Новинка получила фирменный полупрозрачный дизайн, настройку звука от KEF, 40-мм динамические излучатели с никелированной полиуретановой диафрагмой, поддержку пространственного звука, поддержку кодеков AAC, SBC и LDAC, адаптивное усиление басов, 8-полосный эквалайзер, систему активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 42 дБ и режимом прозрачности, модуль Bluetooth 5.3, кнопки и колесо прокрутки для управления воспроизведением, аккумулятор ёмкостью 1040 мАч, поддержку быстрой зарядки, а также время автономной работы до 35 часов с ANC и до 80 часов без него.