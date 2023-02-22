Nothing Phone (1) обновился до Android 13

Напомним, что аппарат характеризуется 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, прозрачной тыльной панелью со светодиодами, 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, платформой Qualcomm Snapdragon 778G Plus, АКБ ёмкостью 4500 мАч, быстрой зарядкой мощностью 33 Вт, беспроводной на 15 Вт и обратной беспроводной на 5 Вт, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX766 и оптическая стабилизация) и 16 Мп (Samsung JN1 и сверхширокоугольная оптика), а также селфи-камерой на 16 Мп.