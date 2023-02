Nothing Phone (1) обновился до Android 13

Компания Nothing начала распространение фирменной надстройки Nothing OS 1.5 на базе операционной системы Android 13 для смартфона Nothing Phone (1). Апдейт может похвастаться «самым плавным и безопасным интерфейсом», новым фирменным приложением погоды, новым звуковым пакетом Glyph и прочими нововведениями и улучшения. При этом, размер прошивки составляет всего 157 МБ.

Напомним, что аппарат характеризуется 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, прозрачной тыльной панелью со светодиодами, 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, платформой Qualcomm Snapdragon 778G Plus, АКБ ёмкостью 4500 мАч, быстрой зарядкой мощностью 33 Вт, беспроводной на 15 Вт и обратной беспроводной на 5 Вт, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX766 и оптическая стабилизация) и 16 Мп (Samsung JN1 и сверхширокоугольная оптика), а также селфи-камерой на 16 Мп.