Nothing Phone (1) получил Android 14

Компания Nothing начала распространение стабильной версии прошивки Nothing OS 2.5.2 на базе операционной системы Android 14 для смартфона Phone (1). Апдейт предлагает улучшенный интерфейс оболочки и эффекты подсветки, новые виджеты и жесты, повышает стабильность и плавность работы системы.

Напомним, что первый смартфон от Nothing характеризуется 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, прозрачной тыльной панелью со светодиодами, 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, платформой Qualcomm Snapdragon 778G Plus, АКБ ёмкостью 4500 мАч, быстрой зарядкой мощностью 33 Вт, беспроводной на 15 Вт и обратной беспроводной на 5 Вт, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX766 и оптическая стабилизация) и 16 Мп (Samsung JN1 и сверхширокоугольная оптика), а также селфи-камерой на 16 Мп.
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