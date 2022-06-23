Nothing Phone (1) получит довольно слабое железо

Ажиотаж, созданный вокруг смартфона Nothing Phone (1), действительно впечатляет, и со всеми пристальными взглядами, которые он получает, ожидается, что смартфон будет обладать высокими техническими характеристиками. К сожалению, это не так, поскольку свежая утечка тестов показывает, что он будет оснащен Qualcomm Snapdragon 778G Plus вместе с достаточным объемом оперативной памяти. Частичные характеристики телефона Nothing Phone (1) были обнаружены в Geekbench 5, демонстрируя совершенно не флагманскую систему на чипе. Хотя в смартфоне на базе Snapdragon 778G Plus нет ничего плохого, важно отметить, что устройство должно быть правильно воспринято аудиторией — сейчас есть мнение о том, что это флагманский гаджет, хотя это, очевидно, не так.

Snapdragon 778G Plus имеет букву «G» в названии модели, что означает, что он является частью игровой линейки Qualcomm, хотя мы считаем, что это маркетинговая тактика, поскольку обычные чипсеты, принадлежащие той же компании, вряд ли медленнее, чем эти версии. Кроме того, Nothing Phone (1) также будет иметь 8 ГБ ОЗУ. Мы видели, как некоторые устройства среднего класса поставляются с 12 ГБ ОЗУ, но оболочка Android смартфона, возможно, была оптимизирована для работы с меньшим объемом памяти. Устройство набрало 797 и 2803 балла в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench, так что эти цифры ничем не примечательны. Видимо, производитель сделает акцент на стоимость или на собственную прошивку на базе Android 12.
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