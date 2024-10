Nothing Phone (2a) Plus Community Edition светится в темноте

Компания Nothing представила специальное издание смартфона Phone (2a) Plus, которая получила название Community Edition. Её особенностью стал светящийся в темноте корпус и упаковка, созданная вместе с фанатами бренда. Новинка появится в продаже 12 ноября на сайте компании по цене в 400 долларов, однако её тираж составил всего 1000 экземпляров.

Напомним, что Nothing Phone (2a) Plus характеризуется 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7350 Plus c максимальной частотой 3 ГГц и графическим адаптером Mali-G610 MC4, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 50 Мп, 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 50 Вт и фирменной прошивкой Nothing OS 2.6 на базе ОС Android 14 с интегрированным ChatGPT.