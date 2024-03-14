Nothing Phone (2a) бьёт рекорды продаж за счёт низкой стоимости

Стоит отметить, что Phone (2a) был запущен как более доступная альтернатива Phone (2), но гаджет при этом имеет множество функций, заимствованных у своего более дорогого собрата. Речь идёт про 6,7-дюймовый OLED-дисплей и двойные камеры на 50 Мп, которые расположены у смартфона на тыльной панели. Да и дизайн с подсветкой Glyph также присутствует. Ещё Nothing заявила, что смартфон среднего уровня оснащён специально разработанным процессором Dimensity 7200 Pro, который обеспечивает до 10% прироста производительности по сравнению с обычным процессором. На самом деле он работает так же, как и Dimensity 7200 или Dimensity 7200 Ultra, так что это скорее маркетинг компании и ничего более. Кроме того, при достаточно привлекательном дизайне и неплохом наборе функций гаджет стоит всего 350 долларов, что и делает его настолько привлекательным для потенциальных покупателей. Это тоже стоит учитывать на самом деле.