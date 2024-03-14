Nothing Phone (2a) бьёт рекорды продаж за счёт низкой стоимости

На прошлой неделе состоялся релиз нового смартфона Nothing Phone (2a), который поступил в продажу во вторник, 12 марта. День продаж оказался более чем успешным, так как по словам генерального директора компании Карла Пей всего за 24 часа с момента запуска гаджета в продажу было продано 100 000 единиц — это очень хороший результат для относительно маленькой компании. Более того, если верить официальным данным, компания продала 60 000 из них только за первый час — это настоящий рекорд для бренда, который не входит в топ мировых лидеров индустрии.

Стоит отметить, что Phone (2a) был запущен как более доступная альтернатива Phone (2), но гаджет при этом имеет множество функций, заимствованных у своего более дорогого собрата. Речь идёт про 6,7-дюймовый OLED-дисплей и двойные камеры на 50 Мп, которые расположены у смартфона на тыльной панели. Да и дизайн с подсветкой Glyph также присутствует. Ещё Nothing заявила, что смартфон среднего уровня оснащён специально разработанным процессором Dimensity 7200 Pro, который обеспечивает до 10% прироста производительности по сравнению с обычным процессором. На самом деле он работает так же, как и Dimensity 7200 или Dimensity 7200 Ultra, так что это скорее маркетинг компании и ничего более. Кроме того, при достаточно привлекательном дизайне и неплохом наборе функций гаджет стоит всего 350 долларов, что и делает его настолько привлекательным для потенциальных покупателей. Это тоже стоит учитывать на самом деле.