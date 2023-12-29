Nothing Phone (2a) окажется недорогим

Авторитетный инсайдер Роланд Квандт раскрыл цену на смартфон Nothing Phone (2a), который еще не был представлен официально. Утверждается, что второе поколение окажется дешевле первого на старте продаж – менее 400 долларов против 475 долларов. Аппарат выйдет в версиях с 8/128 и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

По предварительным данным, смартфон оснастят черной и белой расцветками, платформой MediaTek Dimensity 7200 с максимальной частотой 2.8 ГГц и графикой Mali-G610 MP4, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Samsung ISOCELL GN9 формата 1/1,5" с 1-мкм пикселями) и 50 Мп (сверхширик на сенсоре JN1 размера 1/2,76" и пикселями 0,64 мкм), фронтальной камерой на 32 Мп (Sony IMX615, как в OnePlus 10) и 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2412:1084 пикселей и частотой обновления 120 Гц.
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