Nothing Phone (2a) окажется недорогим

По предварительным данным, смартфон оснастят черной и белой расцветками, платформой MediaTek Dimensity 7200 с максимальной частотой 2.8 ГГц и графикой Mali-G610 MP4, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Samsung ISOCELL GN9 формата 1/1,5" с 1-мкм пикселями) и 50 Мп (сверхширик на сенсоре JN1 размера 1/2,76" и пикселями 0,64 мкм), фронтальной камерой на 32 Мп (Sony IMX615, как в OnePlus 10) и 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2412:1084 пикселей и частотой обновления 120 Гц.