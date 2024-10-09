Nothing Phone (2a) первым получит Nothing OS 3.0

Вчера компания Nothing выпустила первую публичную бета-версию операционной системы Nothing OS 3.0 для смартфона Nothing Phone (2a) — данная прошивка основана на базе операционной системы Android 15, а финальная версия должна быть готова к полноценному релизу в декабре текущего года. При этом интересно, что именно Nothing Phone (2a) получил доступ к этой версии первым, несмотря на то, что это не самое мощное устройство компании, плюс у производителя есть гаджет, который вышел позже данного устройства, но апдейт получил именно этот гаджет. Ожидается, что для Phone (2) бета-версия выйдет в следующем месяце, а для Phone (1), Phone (2a) Plus и CMF Phone 1 она будет доступна только в декабре.

Это значит, что финальная версия Nothing OS 3.0 сначала выйдет для Phone (2a), затем для Phone (2), а только после этого — для всех остальных моделей. Крайне странное распределение ресурсов на самом деле, но хорошо, что компания работает в этом направлении. В данном апдейте разработчики покажут новую страницу настройки экрана блокировки, улучшенные циферблаты часов, расширенное пространство для виджетов на экране блокировки, интеллектуальный ящик приложений с ИИ, который автоматически группирует софт в папки, переработанный интерфейс быстрых настроек, обновлённый дизайн библиотеки виджетов и массу других нововведений. При этом поставить себе бета-версию может любой желающий при наличии поддерживаемого смартфона, что на самом деле очень круто.
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