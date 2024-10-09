Nothing Phone (2a) первым получит Nothing OS 3.0

Это значит, что финальная версия Nothing OS 3.0 сначала выйдет для Phone (2a), затем для Phone (2), а только после этого — для всех остальных моделей. Крайне странное распределение ресурсов на самом деле, но хорошо, что компания работает в этом направлении. В данном апдейте разработчики покажут новую страницу настройки экрана блокировки, улучшенные циферблаты часов, расширенное пространство для виджетов на экране блокировки, интеллектуальный ящик приложений с ИИ, который автоматически группирует софт в папки, переработанный интерфейс быстрых настроек, обновлённый дизайн библиотеки виджетов и массу других нововведений. При этом поставить себе бета-версию может любой желающий при наличии поддерживаемого смартфона, что на самом деле очень круто.