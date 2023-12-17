Nothing Phone (2a) получит SoC Dimensity 7200

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне среднего уровня Nothing Phone (2a), официальный релиз которого ожидается в первом квартале следующего года. Утверждается, что аппарат будет основан на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7200 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим адаптером Mali-G610 MP4. В бенчмарке AnTuTu этот процессор набирает примерно 700 тысяч баллов. Также Nothing Phone (2a) приписывают наличие 6,7-дюймового AMOLED-экрана, основной камеры с главным модулем на 50 Мп и батареи ёмкостью 4920 мАч.

Напомним, что выпущенный летом Nothing Phone (2) оснащается фирменной подсветкой Glyph с 11 светодиодными лентами в 33 зонах освещения, 6,7-дюймовым OLED-дисплеем LTPO с разрешением Full HD+ и кадровой частотой до 120 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890 и OIS) и 50 Мп (сверхширик), платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, а также поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 45 Вт и 15 Вт соответственно.