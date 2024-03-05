Nothing Phone 2a представлен официально

Компания Nothing пополнила ассортимент смартфонов среднего ценового сегмента моделью Nothing Phone (2a), которая оценена в 330 и 380 евро за версии с 8/128 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили прозрачной задней панелью, фирменной светодиодной подсветкой Glyph, 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1300 нит и поддержкой HDR10, фронтальной камерой на 32 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик), 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7200 Pro с тактовой частотой до 2,8 ГГц, ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, предустановленной прошивкой Nothing OS 2.5 на основе ОС Android 14, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, модемом 5G, модулем NFC, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 45-Вт проводной зарядки.