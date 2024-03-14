Nothing Phone (2a) сразу стал хитом продаж

Компания Nothing похвасталась успехами выпущенного недавно смартфона Nothing Phone (2a). Утверждается, что всего за день со старта продаж было реализовано 100 тысяч устройств. Это гораздо более высокие показатели, чем у предыдущих двух поколений.

Напомним, что новинка характеризуется прозрачной задней панелью, фирменной светодиодной подсветкой Glyph, 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1300 нит и поддержкой HDR10, фронтальной камерой на 32 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик), 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7200 Pro с тактовой частотой до 2,8 ГГц, ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, предустановленной прошивкой Nothing OS 2.5 на основе ОС Android 14, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, модемом 5G, модулем NFC, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 45-Вт проводной зарядки.