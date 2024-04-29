Nothing Phone (2a) вышел в новой версии

Компания Nothing объявила о выпуске новой версии смартфона Nothing Phone (2a), которая отличается синей расцветкой. Ранее аппарат был доступен в белом и черном цветовых вариантах. Новинку оценили на дебютном индийском рынке в 285, 310 и 335 долларов за варианты с 8 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что смартфон характеризуется прозрачной задней панелью, фирменной светодиодной подсветкой Glyph, 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1300 нит и поддержкой HDR10, фронтальной камерой на 32 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик), 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7200 Pro с тактовой частотой до 2,8 ГГц, ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, предустановленной прошивкой Nothing OS 2.5 на основе ОС Android 14, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, модемом 5G, модулем NFC, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 45-Вт проводной зарядки.