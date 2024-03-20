Nothing Phone (2a) выдержал падения на асфальт

Смартфон Nothing Phone (2a) является первым среднебюджетным устройством компании, из-за чего производителю пришлось слегка изменить дизайн гаджета и внести некоторые корректировки, чтобы устройство вписывалось в ценовой сегмент производителя. Оригинальные смартфоны под названием (1) и (2) имеют алюминиевый каркас, заключённый между двумя листами стекла Gorilla Glass спереди и сзади. У (2a) стекло Gorilla Glass 5 расположено только спереди, имеется алюминиевая рамка под пластиковым покрытием, но задняя часть выполнена из пластика. Да, это делает смартфон куда более доступным и, как оказалось, более практичным при падениях. Автор канала PBKreviews продемонстрировал, что данный смартфон на самом деле достаточно крепкий, хотя он и не сделан из невероятно прочных материалов.

На деле гаджет изготовлен из 100% переработанного алюминия, более 50% пластика в корпусе тоже переработан. Фактически, смартфон (2a) использует остаточные материалы от производства наушников Nothing Ear (2). Автор канала бросал смартфон на твёрдую поверхность несколько раз, но в результате он не заметил ни единой царапины или серьёзных повреждений на стекле гаджета — немного были повреждены боковые грани, но ни фронтальная, ни тыльная стороны смартфона не поцарапались. При этом стекло Gorilla Glass 5 на фронтальной панели нельзя назвать новым — оно было представлено в 2016 году. Так что носить устройство можно смело без чехла, ронять на асфальт и не бояться получить повреждения.