Nothing Phone (3) могут выпустить в марте

Компания Nothing объявила, что её новый смартфон будет представлен 4 марта в Барселоне. Судя по тизеру, аппарат получит новый дизайн основной камеры. Предполагается, что речь идет о модели Nothing Phone (3), подробности о характеристиках которой пока не раскрываются.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Nothing Phone (2) характеризуется прозрачной задней панелью с фирменным интерфейсом Glyph (11 светодиодных лент с 33 зонами освещения), 6,7-дюймовым OLED-экраном LTPO с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX890 и OIS) и 50 Мп (сверхширик), однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, батареей ёмкостью 4700 мАч, поддержкой 45-Вт проводной и 15 Вт беспроводной зарядок, а также предустановленной ОС Android 13 с прошивкой Nothing OS 2.0.
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