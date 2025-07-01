Nothing Phone (3) оценили в 800 евро

Компания Nothing пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Phone (3), которая основана на производительной однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Новинку также оснастили 6,67-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 1.5K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит, частотой ШИМ-регулировки яркости 2160 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 4.0, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик OV50H оптического формата 1/1.3 дюйма и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 114°) и 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим приближением и OIS), селфи-камерой разрешением 50 Мп, предустановленной ОС Android 15 с пятью номерными обновлениями ОС в будущем, светодиодной матрицей Glyph с отображением полезной информации, батареей ёмкостью 5100 мАч, поддержкой 65-Вт проводной быстрой зарядки, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP68, стереодинамиками и подэкранным оптическим дактилоскопом. Смартфон оценен в 800 и 900 евро за конфигурации с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.