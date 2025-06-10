Nothing Phone (3) показали на первом рендере

Инсайдер Макс Джамбор опубликовал первое качественное изображение смартфона Nothing Phone (3), которое будет представлено 1 июля. Судя по рендеру, аппарат сможет похвастаться новым дизайном блока основной камеры, один из модулей которой будет овальным. Также отметим прозрачную тыльную панель и отсутствие светодиодных полос.

По предварительным данным, смартфон будет основан на топовой 3-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Ожидается, что конфигурация с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти будет стоить 800 долларов, а версия с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти обойдется в 900 долларов.