Nothing Phone (3) протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Nothing Phone (3), который будет представлен уже 1 июля. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 c тактовой частотой до 3,21 ГГц и графическим ускорителем Adreno 825, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 15. Смартфон набрал 2076 и 6577 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Ранее сообщалось, что смартфон получит 6,7-дюймовый LTPO OLED-экран, батарею ёмкостью 5150 мАч, поддержку 100-Вт проводной быстрой зарядки, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом), а также фронтальную камеру разрешением 50 Мп.