Nothing Phone (3) выйдет только в 2025 году

Вместо того, чтобы запускать смартфон в следующем месяце и обещать ИИ-функции, как это делают другие крупные компании, Nothing берёт время, чтобы переопределить пользовательский интерфейс и обеспечить действительно нужные функции на базе искусственного интеллекта. Соответственно, это служит сигналом о том, что Nothing вступает в гонку потребительского искусственного интеллекта, чего многие на самом деле не ожидали совершенно, потому что компания ничего не говорила по этому поводу ранее. Всё же данный производитель обычно делал упор на доступные смартфоны среднего уровня и не более того, а искусственный интеллект обычно встречается во флагманских устройствах топового уровня. Но, видимо, производитель решил сменить стратегию и перейти на новый уровень производительности.