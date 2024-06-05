Nothing Phone (3) выйдет только в 2025 году

Смартфон Nothing Phone (2) был официально представлен почти год назад — в июле прошлого года. Соответственно, многие пользователи ожидали, что следующая версия смартфона от этого производителя появится в самом ближайшем будущем, буквально через несколько недель. Но, к сожалению, ждать скорого релиза устройства нового поколения не стоит. Дело в том, что сегодня основатель и генеральный директор компании Nothing Карл Пей официально объявил, что Nothing Phone (3) выйдет только в 2025 году. Это довольно значительная задержка по сравнению с обычным годовым циклом обновления флагманских смартфонов. И, как оказалось, причина в искусственном интеллекте.

Вместо того, чтобы запускать смартфон в следующем месяце и обещать ИИ-функции, как это делают другие крупные компании, Nothing берёт время, чтобы переопределить пользовательский интерфейс и обеспечить действительно нужные функции на базе искусственного интеллекта. Соответственно, это служит сигналом о том, что Nothing вступает в гонку потребительского искусственного интеллекта, чего многие на самом деле не ожидали совершенно, потому что компания ничего не говорила по этому поводу ранее. Всё же данный производитель обычно делал упор на доступные смартфоны среднего уровня и не более того, а искусственный интеллект обычно встречается во флагманских устройствах топового уровня. Но, видимо, производитель решил сменить стратегию и перейти на новый уровень производительности.
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