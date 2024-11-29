Nothing Phone (3) засветился в GeekBench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Nothing Phone (3), который еще не был представлен официально. Протестированный образец базируется на однокристальной системе с тактовой частотой до 2,5 ГГц. Источники предполагают, что речь идет о процессоре Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3. Также подтверждено использование 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 15. Смартфон набрал 1149 и 2813 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Ранее сообщалось о существовании старшей модели Nothing Phone (3) Pro, которая будет основана на топовой 3-нанометровой платформе MediaTek Dimensity 9400 с тактовой частотой до 3,63 ГГц и графическим ускорителем Mali-G925 Immortalis MP12.

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