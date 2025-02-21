Nothing Phone 3A показали на слитых рендерах

Смартфоны Nothing Phone 3A и 3A Pro сегодня появились в свежих утечках данных от инсайдеров — пользователи опубликовали ряд изображений, демонстрирующих дизайн устройств и их ключевые характеристики. На данный момент оба смартфона выглядят практически одинаково, за исключением изменений в камерах и немного отличающегося дизайна заднего модуля. Например, оба смартфона используют фирменный полупрозрачный дизайн Nothing и систему подсветки Glyph, плюс доступны в чёрном и белом цветах. Единственное заметное различие между устройствами — камеры. У 3A три объектива расположены горизонтально, тогда как у 3A Pro они расположены в более необычном порядке — камеры и вспышка выстроены в форме полуспирали в круглом модуле.

При этом оба устройства оснащены процессором Snapdragon 7s Gen 3 и 6,77-дюймовыми AMOLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц. Также обе модели получили новую кнопку, которая, согласно видео, активирует ИИ-ассистента и функцию под названием Essential Space, предназначенную для организации контента и создания задач. Судя по описанию, это похоже на визуальный список дел с поддержкой искусственного интеллекта. Ещё смартфона оснащены 50-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом, но два других модуля различаются. В версии Pro установлен 50-мегапиксельный перископический объектив с 3-кратным зумом, тогда как в 3A используется 50-мегапиксельный телефото-объектив с 2-кратным увеличением.
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