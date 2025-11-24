Nothing Phone 3A получил Android 16

Обновление Nothing OS 4.0 на базе Android 16 приносит на смартфоны компании сразу несколько новых функций, включая собственную версию Live Updates от Google. С помощью Glyph Interface — световой матрицы на тыльной панели Phone 3 или системы индикаторов на Phone 3A и старых моделях — пользователи могут одним взглядом отслеживать доставку, поездку или таймер. Live Updates в Nothing выглядят по-разному в зависимости от модели устройства. Компания показала GIF, где на Phone 3A глиф постепенно заполняется по мере прогресса обновления, а на Phone 3 точечная матрица демонстрирует анимированную полоску прогресса. Кроме этого, Nothing запускает AI-инструмент Essentials App, который позволяет создавать собственные виджеты, просто описав их чат-боту.

В обновлении также появились более минималистичные иконки стандартных приложений, новые часы на экране блокировки и анимации с более чёткой тактильностью и глубиной, благодаря которым свайпы и нажатия ощущаются плавнее. Кроме того, теперь можно открывать два плавающих приложения одновременно и переключаться между ними — свайп вверх сворачивает приложение, свайп вниз разворачивает его на полный экран. Появилcя и новый тёмный режим с более глубокими чёрными оттенками по сравнению с предыдущим. Распространение Nothing OS 4.0 на Phone 3 начнётся уже сегодня, а в ближайшие недели обновление доберётся до других моделей. Отличные новости для преданных поклонников данного производителя — бренд не огорчает.