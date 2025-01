Nothing Phone (3a) 5G получит 12 ГБ ОЗУ

Профильное издание Androidheadlines поделилось подробностями о смартфонах Nothing Phone (3a) 5G и Phone (3a) Pro 5G, дебют которых ожидается 4 марта 2025 года. Итак, базовой модели приписывают наличие 6,8-дюймового экрана AMOLED с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой Nothing OS 3.1, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки 45-Вт проводной быстрой зарядки, тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп, 50 Мп (2-кратное оптическое приближение) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеры разрешением 32 Мп, а также версия на 8/128 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Nothing Phone (3a) Pro 5G выйдет только в конфигурации с 12/256 ГБ.