Nothing Phone (3a) Lite стал официально доступен на маркетплейсах

Устройство оснащено тройной камерой: основной 50-мегапиксельный объектив, 50-мегапиксельный телеобъектив и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Работает на системе Nothing OS. Производитель обещает три года обновлений Android и шесть лет патчей безопасности. Ожидается, что Android 16 станет доступен на Nothing Phone (3a) Lite в начале следующего года.
Главные отличия от CMF Phone 2 Pro заключаются во внешнем виде. Задняя панель теперь выполнена из стекла, дизайн соответствует общей стилистике линейки Nothing Phone (3), а подсветку Glyph Lights заменил небольшой LED-индикатор внизу. Phone (3a) Lite не будет продаваться в США, но появится в Европе, Великобритании, Азии и на Ближнем Востоке. Ключевой фактор снижения цены – удешевление производства. Стоит отметить, что новинка стала первым устройством Nothing с активированной функцией Lock Glimpse, отображающей рекламу прямо на экране блокировки в виде "живых обоев" с новостями и промо-контентом.