Nothing Phone (3a) Lite стал официально доступен на маркетплейсах

Компания Nothing представила свой самый бюджетный смартфон, Phone (3a) Lite, по цене 249 евро для европейского рынка. Удивительно, но новинка практически идентична выпущенному ранее CMF Phone 2 Pro. Смартфон получил процессор MediaTek Dimensity 7300 Pro, 6,77-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FullHD+, 8 ГБ оперативной памяти и батарею емкостью 5000 мАч.

Устройство оснащено тройной камерой: основной 50-мегапиксельный объектив, 50-мегапиксельный телеобъектив и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Работает на системе Nothing OS. Производитель обещает три года обновлений Android и шесть лет патчей безопасности. Ожидается, что Android 16 станет доступен на Nothing Phone (3a) Lite в начале следующего года.

Главные отличия от CMF Phone 2 Pro заключаются во внешнем виде. Задняя панель теперь выполнена из стекла, дизайн соответствует общей стилистике линейки Nothing Phone (3), а подсветку Glyph Lights заменил небольшой LED-индикатор внизу. Phone (3a) Lite не будет продаваться в США, но появится в Европе, Великобритании, Азии и на Ближнем Востоке. Ключевой фактор снижения цены – удешевление производства. Стоит отметить, что новинка стала первым устройством Nothing с активированной функцией Lock Glimpse, отображающей рекламу прямо на экране блокировки в виде "живых обоев" с новостями и промо-контентом.