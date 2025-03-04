Nothing Phone (3a) Pro получил перископную камеру

Компания Nothing представила смартфон Nothing Phone (3a) Pro, который оценен в 460 долларов за конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Новинку оснастили 6,77-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением Full HD+ кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, тыльной панелью из стекла, защитой влаги и пыли по стандарту IP64, 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графикой Adreno 810, 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, гибко настраиваемой подсветкой Glyph в 3 сегментах и 26 зонах, кнопкой Essential Key для запуску ИИ-центра, тройной основной камерой на 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим зумом), селфи-камерой разрешением 50 Мп, АКБ ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 50-Вт проводной быстрой зарядки.

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