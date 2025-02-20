Nothing Phone (3a) Pro протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Nothing Phone (3a) Pro, официальная презентация которого ожидается 4 марта. Бенчмарк подтвердил наличие однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 с тактовой частотой до 2,5 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 15. Устройство набирает в Geekbench 1135 и 2888 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Ранее сообщалось, что Nothing Phone (3a) оснастят 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (2-кратное оптическое приближение) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, а также версиями на 8/128 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.
Samsung не сможет выпускать Exynos 2500 из-за брака чипов…
Нестабильное производство чипов по 3-нм техпроцессу от компании Samsung практически гарантирует то, что ч…
Смартфоны Google Pixel теперь заряжают батарею до 80%…
Несколько дней назад компания Google выпустила декабрьское обновление Pixel Drop, напичкав его длинным сп…
Nubia Z70 Ultra New Year Edition оценили в 625 долларов …
Компания Nubia выпустила новогоднее издание флагманского смартфона Z70 Ultra, которое получило название N…
Huawei готовит к релизу смартфон Mate X6…
Некоторое время назад компания Huawei официально анонсировала складной смартфон Mate X6 с корпусом толщин…
Samsung Galaxy S25 Ultra выйдет в новой расцветке …
Авторитетный информатор Ice Universe поделился новой порцией подробностей о флагманском смартфоне Samsung…
REDMI Turbo 4 оценили в 275 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью REDMI Turbo 4, которая уже появилась в продаже н…
Huawei Pura 70 Ultra подешевел до 1025 долларов…
Компания Huawei снизила цены на флагманский смартфон Pura 70 Ultra, который является лучшим камерофоном н…
Стала известна цена Samsung Galaxy A56…
Сетевые источники раскрыли цены на предстоящие смартфоны Samsung Galaxy A56, A36 и A26. Итак, за старшую …
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Вот это действительно ТОП за свои деньги. Обзор Infinix NOTE 40Вот это действительно ТОП за свои деньги. Обзор Infinix NOTE 40
Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor