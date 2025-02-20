Nothing Phone (3a) Pro протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Nothing Phone (3a) Pro, официальная презентация которого ожидается 4 марта. Бенчмарк подтвердил наличие однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 с тактовой частотой до 2,5 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 15. Устройство набирает в Geekbench 1135 и 2888 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Ранее сообщалось, что Nothing Phone (3a) оснастят 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (2-кратное оптическое приближение) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, а также версиями на 8/128 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.