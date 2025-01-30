Nothing Phone (3a) показали на неофициальном рендере

Что касается узнаваемого дизайна Nothing, прозрачная тыльная панель и светодиоды Glyph остались на месте. И если вам нравится этот стиль, то Nothing Phone (3a) и Nothing Phone (3a) Pro вас точно не разочаруют. Также, согласно информации от инсайдеров, базовый Nothing Phone (3a) будет оборудован 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 7s Gen 3 от компании Qualcomm, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, основной камерой на 50 Мп, ультраширокоугольным модулем на 8 Мп, телеобъективом на 50 Мп с 2-кратным оптическим зумом (впервые для Nothing) и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Весьма приличный набор характеристик.