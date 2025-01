Nothing Phone (3a) показали на неофициальном рендере

Компания Nothing в последние несколько дней активно намекала на скорый анонс своего нового смартфона и даже объявила о проведении презентации 4 марта. По слухам, в этот день компания представит смартфоны Phone (3a) и Phone (3a) Pro, а сегодня Nothing официально подтвердила, что серия Nothing Phone (3a) действительно выйдет в начале марта и в честь этого компания даже опубликовала изображение нового гаджета. Один из пользователей, вдохновившись тизерами Nothing, создал рендер, который демонстрирует дизайн нового смартфона, который был показан на коротком тизере. На нём изображена тройная камера, впервые расположенная по центру устройства — этот элемент дизайна соответствует фирменному стилю линейки «a».

Что касается узнаваемого дизайна Nothing, прозрачная тыльная панель и светодиоды Glyph остались на месте. И если вам нравится этот стиль, то Nothing Phone (3a) и Nothing Phone (3a) Pro вас точно не разочаруют. Также, согласно информации от инсайдеров, базовый Nothing Phone (3a) будет оборудован 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 7s Gen 3 от компании Qualcomm, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, основной камерой на 50 Мп, ультраширокоугольным модулем на 8 Мп, телеобъективом на 50 Мп с 2-кратным оптическим зумом (впервые для Nothing) и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Весьма приличный набор характеристик.